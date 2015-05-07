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Ермакова Аделина Дмитриевна
Ермакова Аделина Дмитриевна
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Место рождения
Лосино-Петровский
, Лосино-Петровский, Московская область
Дата рождения
07.05.2015
Пол
Женский
Отец
Ермаков Дмитрий Владимирович
1987 г.р.
Мать
Ермакова (Косожихина) Дарья Сергеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЕ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2015
Отец:
Ермаков Дмитрий Владимирович
Мать:
Ермакова Дарья Сергеевна
Лосино-Петровский
, Лосино-Петровский, Московская область
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