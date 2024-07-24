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Садиков Георгий Ефимович

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садикова (Смирнова) Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Иванова (Садикова) Лиля Георгиевна

Мать ребёнка: Садикова (Смирнова) Анастасия Владимировна

Смерть
1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: На войне

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