Садиков Георгий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Иванова (Садикова) Лиля Георгиевна
Мать ребёнка: Садикова (Смирнова) Анастасия Владимировна
Смерть
1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: На войне