Желдубовская Авдотья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Сычов -Кушанкин Федор Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Сычов -Кушанкин Федор Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Федорович
Отец ребёнка: Сычов -Кушанкин Федор Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно