Желдубовская Авдотья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желдубовская Авдотья Кузьминична

Место рождения

Снагость, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Романенко Желдубовский Косьма Ефимович

Мать: Агрипина Евтихеевна

Снагость, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Сычов -Кушанкин Федор Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Сычов -Кушанкин Федор Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Федорович

Отец ребёнка: Сычов -Кушанкин Федор Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычов -Кушанкин Федор Давыдович

Смерть
Неизвестно
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