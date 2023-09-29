Sorokina Lidiya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sorokina Lidiya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1969

Дочь: Malanina Natalia

Отец ребёнка: Sorokin Vladimir

Рождение ребёнка
1981

Сын: Sorokin Alexandr

Отец ребёнка: Sorokin Vladimir

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sorokin Pavel

Отец ребёнка: Sorokin Vladimir

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sorokin Vladimir

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