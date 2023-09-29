Sorokina Lidiya
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1969
Дочь: Malanina Natalia
Отец ребёнка: Sorokin Vladimir
Рождение ребёнка
1981
Сын: Sorokin Alexandr
Отец ребёнка: Sorokin Vladimir
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Sorokin Pavel
Отец ребёнка: Sorokin Vladimir
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sorokin Vladimir