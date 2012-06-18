Клепикова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1925
Дата смерти18.06.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1950
Отец ребёнка: Дзыба Исмаил Махмудович
Рождение ребёнка
01.03.1950
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.11.1951
Дочь: Дзыба Светлана Исмаиловна
Отец ребёнка: Дзыба Исмаил Махмудович
Смерть
18.06.2012