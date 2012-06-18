Клепикова Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1925

Дата смерти

18.06.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1950

Сын: Дзыба Виктор Исмаилович

Отец ребёнка: Дзыба Исмаил Махмудович

Рождение ребёнка
01.03.1950

Сын: Дзыба Виктор Исмаилович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.11.1951

Дочь: Дзыба Светлана Исмаиловна

Отец ребёнка: Дзыба Исмаил Махмудович

Смерть
18.06.2012
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