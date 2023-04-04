Василиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 07.12.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 10.08.1850
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна
Отец ребёнка: Демин Иосиф Дементьевич
Рождение ребёнка
21.10.1856
Сын: Демин-Осипов Роман Иосифович
Отец ребёнка: Демин Иосиф Дементьевич
Рождение ребёнка
Около 20.01.1862
Сын: Василий Иосифович
Отец ребёнка: Демин Иосиф Дементьевич
Рождение ребёнка
07.12.1862
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Демин Иосиф Дементьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 07.12.1862