Василиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 07.12.1862

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 10.08.1850

Муж: Демин Иосиф Дементьевич

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна

Отец ребёнка: Демин Иосиф Дементьевич

Рождение ребёнка
21.10.1856

Сын: Демин-Осипов Роман Иосифович

Отец ребёнка: Демин Иосиф Дементьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 20.01.1862

Сын: Василий Иосифович

Отец ребёнка: Демин Иосиф Дементьевич

Рождение ребёнка
07.12.1862

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Демин Иосиф Дементьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 07.12.1862
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