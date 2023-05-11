Ветцель (Кораблева) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветцель (Кораблева) Клавдия Павловна

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Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

26.11.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1904 ст.

Отец: Кораблев Павел Николаевич

Мать: Кораблева Анисия Ананиевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Крещение
28.11.1904 ст.
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
1928

Муж: Ветцель Томас Севастьянович

Развод
1937

Муж: Ветцель Томас Севастьянович

Арест
19.02.1942
Москва, город федерального значения Москва
Осуждение
18.03.1942
Приговор: 10 лет лишения свободы
Место жительства
До 1942
Москва, город федерального значения Москва
Хорошевский Серебряный бор, дача № 37
Работа или профессия
До 1942
Москва, город федерального значения Москва
"Хорошевский Серебряный Бор" г. Москва Должность: старший бухгалтер
Работа или профессия
Неизвестно
Старший бухгалтер
Смерть
Неизвестно
Талгар, Талгарский район, Алматинская область
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