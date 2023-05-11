Ветцель (Кораблева) Клавдия Павловна
Место рождения
Дата рождения26.11.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1904 ст.
Крещение
28.11.1904 ст.
Бракосочетание
1928
Развод
1937
Арест
19.02.1942
Осуждение
18.03.1942
Приговор: 10 лет лишения свободы
Место жительства
До 1942
Хорошевский Серебряный бор, дача № 37
Работа или профессия
До 1942
"Хорошевский Серебряный Бор" г. Москва Должность: старший бухгалтер
Работа или профессия
Неизвестно
Старший бухгалтер
Смерть
Неизвестно
Талгар, Талгарский район, Алматинская область