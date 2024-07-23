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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Sakovich Vera
Отец ребёнка: Ustjugov / Устюгов Nikolai / Николай
Рождение ребёнка
Около 01.09.1932
Дочь: Kurilovich Zina
Отец ребёнка: Ustjugov / Устюгов Nikolai / Николай
Плещеницы, Логойский район, Минская область