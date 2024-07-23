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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Sakovich Vera

Отец ребёнка: Ustjugov / Устюгов Nikolai / Николай

Рождение ребёнка
Около 01.09.1932

Дочь: Kurilovich Zina

Отец ребёнка: Ustjugov / Устюгов Nikolai / Николай

Плещеницы, Логойский район, Минская область

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