Широкова Хаврония Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1931
Отец ребёнка: Широков Игнатий Иванович
с.Исимово, Кугарчинский район, РБ , РФ
Рождение ребёнка
07.10.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Широков Игнатий Иванович
Смерть
Неизвестно