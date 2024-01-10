Широкова Хаврония Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШирокова Хаврония Моисеевна

Широкова Хаврония Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1931

Сын: Широков Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Широков Игнатий Иванович

с.Исимово, Кугарчинский район, РБ , РФ
Рождение ребёнка
07.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Широков Игнатий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close