Есенова (Тулатова) Гошада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенова (Тулатова) Гошада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Беслан-Хаджи

Мать: Тулатова Госамайхо

Рождение ребёнка
1847

Сын: Есенов Иналуко

Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Канукова Ханифа Дохцикоевна

Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Есенов Галау (Иналдыко)

Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Есенов Эльзаруко

Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Караева Айшет

Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Есенов Айшет

Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Есенов Хатахцико Дохцикоевич

Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дударова Долатхан Дохцикоевна

Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Есенов Долатхан

Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Есенов Темир-Болат Дохцикоевич

Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Есенов Мисост Дохцикоевич

Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Есенов Бацко (Маспи)

Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Туганова Дзго

Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Есенов Дзго

Отец ребёнка: Есенов Дохцико Шаулохович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есенов Дохцико Шаулохович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есенов Дохцико Шаулохович

Смерть
Неизвестно
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