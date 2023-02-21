Антонов Тимофей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1870 и 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1871
Отец: Антонов Филипп Иванович
Мать: Антонова Васса Павловна
Бракосочетание
01.10.1899 ст.
Рождение ребёнка
11.08.1900 ст.
Дочь: Молчанова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Антонова Наталья Ивановна
Усть-Горская, Еланская волость, Тюкалинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно