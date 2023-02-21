Антонов Тимофей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Тимофей Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1870 и 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1871

Отец: Антонов Филипп Иванович

Мать: Антонова Васса Павловна

Бракосочетание
01.10.1899 ст.

Жена: Антонова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
11.08.1900 ст.

Дочь: Молчанова Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Антонова Наталья Ивановна

Усть-Горская, Еланская волость, Тюкалинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Ефимия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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