Целовальникова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Целовальников Александр Валентинович
Отец ребёнка: Целовальников Валентин Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Целовальников Вадим Валентинович
Отец ребёнка: Целовальников Валентин Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1971
Дочь: Целовальникова Нелли Валентиновна
Отец ребёнка: Целовальников Валентин Григорьевич
Смерть
Неизвестно