Целовальникова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целовальникова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целовальников Александр Валентинович

Отец ребёнка: Целовальников Валентин Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целовальников Вадим Валентинович

Отец ребёнка: Целовальников Валентин Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целовальников Валентин Григорьевич

Рождение ребёнка
02.11.1971

Дочь: Целовальникова Нелли Валентиновна

Отец ребёнка: Целовальников Валентин Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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