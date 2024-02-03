Тимушев Владимир Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимушев Владимир Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1969

Отец: Тимушев Виталий Александрович

Мать: Тимушева Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимушев Иван Владимирович

Мать ребёнка: Тимушева Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимушева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Тимушева Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимушев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Тимушева Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимушева Татьяна Владимировна

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