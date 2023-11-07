Пыхтунова (Шалашова) Эльвира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шалашов Иван
Мать: Шалашова Нина
Рождение ребёнка
29.09.1972
Сын: Пыхтунов Сергей
Отец ребёнка: Пыхтунов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Пыхтунов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыхтунов Юрий
Смерть
Неизвестно