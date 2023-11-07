Пыхтунова (Шалашова) Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыхтунова (Шалашова) Эльвира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шалашов Иван

Мать: Шалашова Нина

Рождение ребёнка
29.09.1972

Сын: Пыхтунов Сергей

Отец ребёнка: Пыхтунов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Пыхтунов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыхтунов Юрий

Смерть
Неизвестно
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