Герасимова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841 ст.
Дата смерти09.02.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862 ст.
Сын: Захаров Козьма
Отец ребёнка: Варламов Захар
Рождение ребёнка
1866
Сын: Захаров Герасим
Отец ребёнка: Варламов Захар
Рождение ребёнка
1866 ст.
Сын: Захаров Иван
Отец ребёнка: Варламов Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варламов Захар
Смерть
09.02.1888 ст.
от водянки
Похороны
11.02.1888 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область