Герасимова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

09.02.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Захаров Козьма

Отец ребёнка: Варламов Захар

Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Захаров Герасим

Отец ребёнка: Варламов Захар

Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Захаров Иван

Отец ребёнка: Варламов Захар

Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варламов Захар

Смерть
09.02.1888 ст.
Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от водянки
Похороны
11.02.1888 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
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