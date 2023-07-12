Новикова (Волынщикова) Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1701
Дата смертиВычислено 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1734
Сын: Новиков Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Новиков Андрей Иванович
Верхотомское, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Вычислено 1795