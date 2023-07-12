Новикова (Волынщикова) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Волынщикова) Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1701

Дата смерти

Вычислено 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1734

Сын: Новиков Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Новиков Андрей Иванович

Верхотомское, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Вычислено 1795
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