Ставицкая Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ставицкая Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Ставицкий Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ставицкий Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ставицкий Павел Иванович

Отец ребёнка: Ставицкий Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ставицкий Иван Петрович

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