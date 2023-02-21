Ваняева Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1920
Дата смерти09.05.1994
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1920
Отец: не указан
Рождение ребёнка
13.12.1955
Сын: Калачёв Станислав Анатольевич
Отец ребёнка: Калачёв Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калачёв Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калачёва Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калачёва Вероника Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калачёва Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
09.05.1994