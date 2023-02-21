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Ваняева Варвара Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1920

Дата смерти

09.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1920

Отец: не указан

Мать: Ваняева Христина Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.12.1955

Сын: Калачёв Станислав Анатольевич

Отец ребёнка: Калачёв Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калачёв Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калачёва Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калачёва Вероника Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калачёва Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
09.05.1994
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