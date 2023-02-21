Зуев Николай Александрович
Место рожденияПетрушино Мантуровского р-на Костромской области
Дата рождения1940
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Зуев Александр Лаврович
Мать: Зуева Анастасия Петровна
Петрушино Мантуровского р-на Костромской области
Смерть
1957
Петрушино Кологривского р-на Костромской области
Причина смерти: Несчастный случай, придавило деревом на лесозаготовке
Похороны
Неизвестно