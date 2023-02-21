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Зуев Николай Александрович

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Место рождения

Петрушино Мантуровского р-на Костромской области

Дата рождения

1940

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Зуев Александр Лаврович

Мать: Зуева Анастасия Петровна

Петрушино Мантуровского р-на Костромской области
Смерть
1957
Петрушино Кологривского р-на Костромской области
Причина смерти: Несчастный случай, придавило деревом на лесозаготовке
Похороны
Неизвестно
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