Васильев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Васильева Галина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильев Олег Алексеевич
Мать ребёнка: Васильева Галина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Васильева Галина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно