(Шестакова) Афинья Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ксенофонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Евстафий Иванович
Отец ребёнка: Шестаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Шестаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шестаков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестаков Иван
Смерть
Неизвестно