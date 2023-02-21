Герасимов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герасимов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова Зоя Ильинична
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Владимир
Мать ребёнка: Герасимова Зоя Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасимова Зоя Ильинична
Смерть
Неизвестно