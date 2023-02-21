Герасимов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова Зоя Ильинична

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Владимир

Мать ребёнка: Герасимова Зоя Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Зоя Ильинична

Смерть
Неизвестно
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