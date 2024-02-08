Субарнов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.2015
Мать ребёнка: Субарнова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
28.03.2016
Сын: Субарнов Ярослав Сергеевич
Мать ребёнка: Субарнова Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Повар