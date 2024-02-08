Субарнов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубарнов Сергей

Субарнов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.2015

Сын: Субарнов Марк Сергеевич

Мать ребёнка: Субарнова Елена Сергеевна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.03.2016

Сын: Субарнов Ярослав Сергеевич

Мать ребёнка: Субарнова Елена Сергеевна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субарнова Елена Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Повар
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