Рыкалов Иван Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Рыкалов Трофим Григорьев
Мать: Анна Семенова
Рождение ребёнка
13.02.1884
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Рыкалова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
18.11.1888
Сын: Рыкалов Гурий Иванов
Мать ребёнка: Рыкалова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
12.05.1901
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Рыкалова Анастасия Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно