Рыкалов Иван Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыкалов Иван Трофимов

Рыкалов Иван Трофимов

Место рождения

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Рыкалов Трофим Григорьев

Мать: Анна Семенова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1884

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Рыкалова Анастасия Степанова

Рождение ребёнка
18.11.1888

Сын: Рыкалов Гурий Иванов

Мать ребёнка: Рыкалова Анастасия Степанова

Рождение ребёнка
12.05.1901

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Рыкалова Анастасия Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкалова Анастасия Степанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close