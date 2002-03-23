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Потапова Анастасия Викторовна
Потапова Анастасия Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.03.2002
Пол
Женский
Отец
Потапов Виктор Алексеевич
1975 г.р.
Мать
Потапова (Якушева) Наталья Олеговна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.2002
Отец:
Потапов Виктор Алексеевич
Мать:
Потапова Наталья Олеговна
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