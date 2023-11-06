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Ашнина Юлия Александровна
Ашнина Юлия Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.1994
Пол
Женский
Отец
Ашнин Александр Николаевич
1968 г.р.
Мать
Ашнина (Бондаренко) Марина Николаевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1994
Отец:
Ашнин Александр Николаевич
Мать:
Ашнина Марина Николаевна
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