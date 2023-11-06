Ашнина Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашнина Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1994

Отец: Ашнин Александр Николаевич

Мать: Ашнина Марина Николаевна

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