(Мазаник) Параскевия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1870
Сын: Григорий Лукин
Отец ребёнка: Лука Яковлев
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Лукина
Отец ребёнка: Лука Яковлев
Рождение ребёнка
14.09.1899
Сын: Онуфрий Лукин
Отец ребёнка: Лука Яковлев
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ульяна Лукина
Отец ребёнка: Лука Яковлев
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Степанида Лукина
Отец ребёнка: Лука Яковлев
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ольга Лукина
Отец ребёнка: Лука Яковлев
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Агафия Лукина
Отец ребёнка: Лука Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лука Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно