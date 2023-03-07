Исмагил Назыров
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Назыр Бакиев
Мать: Гафиза Габитова
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Азиня Баширова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Фазыля Исмагилова
Мать ребёнка: Азиня Баширова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ибрагим Исмагилов
Мать ребёнка: Азиня Баширова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Усман Исмагилов
Мать ребёнка: Азиня Баширова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Хабия Исмагилова
Мать ребёнка: Азиня Баширова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Гафия Исмагилова
Мать ребёнка: Азиня Баширова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азиня Баширова
Смерть
Неизвестно