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Исмагил Назыров

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Назыр Бакиев

Мать: Гафиза Габитова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Сын: Нигаметулла Исмагилов

Мать ребёнка: Азиня Баширова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Фазыля Исмагилова

Мать ребёнка: Азиня Баширова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ибрагим Исмагилов

Мать ребёнка: Азиня Баширова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Усман Исмагилов

Мать ребёнка: Азиня Баширова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Хабия Исмагилова

Мать ребёнка: Азиня Баширова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Гафия Исмагилова

Мать ребёнка: Азиня Баширова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азиня Баширова

Смерть
Неизвестно
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