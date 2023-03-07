Тронина Евдокия Савина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Тронин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Васса Семеновна
Отец ребёнка: Тронин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Тронин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Тронин Иосиф Семенов
Отец ребёнка: Тронин Семен Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тронин Семен Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782