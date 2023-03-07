Тронина Евдокия Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронина Евдокия Савина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Тронин Исидор Семенов

Отец ребёнка: Тронин Семен Иванов

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Васса Семеновна

Отец ребёнка: Тронин Семен Иванов

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Тронин Захарий Семенов

Отец ребёнка: Тронин Семен Иванов

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Тронин Иосиф Семенов

Отец ребёнка: Тронин Семен Иванов

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Семен Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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