Хвостиков Феофелакт Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостиков Феофелакт Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хвостиков Карп Павлович

Мать: Хвостикова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
20.09.1874

Сын: Хвостиков Фёдор Феофелактович

Мать ребёнка: Хвостикова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
28.08.1879

Дочь: Хвостикова Наталья Феофелактовна

Мать ребёнка: Хвостикова Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостикова Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
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