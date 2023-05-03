Хвостиков Феофелакт Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1874
Сын: Хвостиков Фёдор Феофелактович
Мать ребёнка: Хвостикова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
28.08.1879
Дочь: Хвостикова Наталья Феофелактовна
Мать ребёнка: Хвостикова Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно