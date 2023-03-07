Терентий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий Дмитриев

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Место рождения

Кайрево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Дмитрий Лаврентьев

Мать: Матрона Лаврентьева

Кайрево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кузьма Терентьев

Мать ребёнка: Васса Васильева

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Васильева

Смерть
Неизвестно
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