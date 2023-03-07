Терентий Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Дмитрий Лаврентьев
Мать: Матрона Лаврентьева
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кузьма Терентьев
Мать ребёнка: Васса Васильева
Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Васильева
Смерть
Неизвестно