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Клищ Сидор Макарович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Клищ Макар Иванович

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.06.1840

Сын: Клищ Тихон Сидорович

Мать ребёнка: Клищенко Фотина Максимовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Клищ Антон Сидорович

Мать ребёнка: Клищенко Фотина Максимовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (клищенко Пулхерия Сидоровна

Мать ребёнка: Клищенко Фотина Максимовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Клищ Тимофей Сидорович

Мать ребёнка: Клищенко Фотина Максимовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Клищ Иван Сидорович

Мать ребёнка: Клищенко Фотина Максимовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (клищенко Иулиания Сидоровна

Мать ребёнка: Клищенко Фотина Максимовна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клищенко Фотина Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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