Клищ Сидор Макарович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Клищ Макар Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1840
Сын: Клищ Тихон Сидорович
Мать ребёнка: Клищенко Фотина Максимовна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Клищ Антон Сидорович
Мать ребёнка: Клищенко Фотина Максимовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (клищенко Пулхерия Сидоровна
Мать ребёнка: Клищенко Фотина Максимовна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Клищенко Фотина Максимовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Клищ Иван Сидорович
Мать ребёнка: Клищенко Фотина Максимовна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (клищенко Иулиания Сидоровна
Мать ребёнка: Клищенко Фотина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно