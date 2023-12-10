Войняк Еремей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Войняк Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Войняк Евдокия Еремеевна
Мать ребёнка: Войняк Евфросиния
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Войняк Евфросиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войняк Евфросиния
Смерть
Неизвестно