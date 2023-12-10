Войняк Еремей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войняк Еремей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Войняк Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Войняк Евдокия Еремеевна

Мать ребёнка: Войняк Евфросиния

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Войняк Максим Еремеевич

Мать ребёнка: Войняк Евфросиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войняк Евфросиния

Смерть
Неизвестно
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