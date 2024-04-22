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Келейников Михаил Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1947

Отец: Келейников Александр Михайлович

Мать: Келейникова Антонина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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