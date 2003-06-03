Лысак Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысак Дмитрий Сергеевич

Лысак Дмитрий Сергеевич

avatar

Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

20.03.1936

Дата смерти

03.06.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1936

Отец: Лысак Сергей

Мать: Лысакова Ольга Кондратьевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
05.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.06.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close