Лысак Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1936
Дата смерти03.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1936
Отец: Лысак Сергей
Рождение ребёнка
05.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.06.2003