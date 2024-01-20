Титов Мирон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1893
Мать ребёнка: Титова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1916
Мать ребёнка: Титова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Титова Анна Мироновна
Мать ребёнка: Титова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно