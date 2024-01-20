Титов Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Мирон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1893

Сын: Титов Николай Миронович

Мать ребёнка: Титова Анна Ивановна

Еремино, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.08.1916

Сын: Титов Михаил Миронович

Мать ребёнка: Титова Анна Ивановна

Еремино, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Титова Анна Мироновна

Мать ребёнка: Титова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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