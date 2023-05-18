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Степанова (Шайтура) Надежда Афанасьевна
Степанова (Шайтура) Надежда Афанасьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Пол
Женский
Отец
Шайтура Афанасий Лазаревич
1899 г.р.
Мать
Шайтура (Пасько) Мария Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Шайтура Афанасий Лазаревич
Мать:
Шайтура Мария Ивановна
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