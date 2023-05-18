Степанова (Шайтура) Надежда Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Шайтура) Надежда Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Шайтура Афанасий Лазаревич

Мать: Шайтура Мария Ивановна

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