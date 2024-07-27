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Алексеенко Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1898 ст.

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1898 ст.

Отец: Алексеенко Иван Иванович

Мать: Алексеенко (Солдатова) Александра Федоровна

Работа или профессия
С 1914 по 1915
Елань, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Работал телеграфистом.
Военная служба
С 1915
В 1915 году добровольцем поступил в армию. После краткосрочного обучения в чине прапорщика воевал на Турецком фронте.
Бракосочетание
Около 1919

Жена: Алексеенко (Довженко) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
15.05.1924

Сын: Алексеенко Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Алексеенко (Довженко) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
15.05.1924

Сын: Алексеенко Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Алексеенко (Довженко) Мария Сергеевна

Смерть
1936

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