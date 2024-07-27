Алексеенко Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1898 ст.
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1898 ст.
Работа или профессия
С 1914 по 1915
Елань, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Работал телеграфистом.
Военная служба
С 1915
В 1915 году добровольцем поступил в армию. После краткосрочного обучения в чине прапорщика воевал на Турецком фронте.
Бракосочетание
Около 1919
Рождение ребёнка
15.05.1924
Сын: Алексеенко Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Алексеенко (Довженко) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
15.05.1924
Сын: Алексеенко Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Алексеенко (Довженко) Мария Сергеевна
Смерть
1936