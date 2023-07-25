Созина (Соловьёва) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьёв Василий
Мать: Соловьёва Мария Фроловна
Рождение ребёнка
24.11.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созин Василий Александрович
Отец ребёнка: Созин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Созин Александр
Смерть
Неизвестно