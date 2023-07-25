Созина (Соловьёва) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСозина (Соловьёва) Анастасия Васильевна

Созина (Соловьёва) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьёв Василий

Мать: Соловьёва Мария Фроловна

Рождение ребёнка
24.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Созин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Созин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созин Василий Александрович

Отец ребёнка: Созин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Созин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созин Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close