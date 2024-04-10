Манохина (Булавина) Наталия
Место рожденияЛьвов
Дата рождения15.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1949
Львов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манохин Евгений Всеволодович
Рождение ребёнка
26.05.1975
Сын: Манохин Алексей
Отец ребёнка: Манохин Евгений Всеволодович
Развод
08.12.1998
Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия