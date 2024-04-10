Манохина (Булавина) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Булавина) Наталия

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Место рождения

Львов

Дата рождения

15.01.1949

Пол

Женский

Отец

Около 1922 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1949

Отец: Булавин Федор Григорьевич

Мать: Булавина Ирина Степановна

Львов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Евгений Всеволодович

Рождение ребёнка
06.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манохин Евгений Всеволодович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.05.1975

Сын: Манохин Алексей

Отец ребёнка: Манохин Евгений Всеволодович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
08.12.1998

Муж: Манохин Евгений Всеволодович

Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия

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