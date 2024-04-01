Должикова (Устименко) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Должикова (Устименко) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1984

Отец: Устименко Николай

Мать: Устименко (Логвинова) Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цкипуришвилли Илья Гочаевич

Отец ребёнка: Цкипуришвилли Гоша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цкипуришвилли Михаил Гочаевич

Отец ребёнка: Цкипуришвилли Гоша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цкипуришвилли Гоша

Рождение ребёнка
07.07.2003

Дочь: (Должикова) Алина Александровна

Отец ребёнка: Цкипуришвилли Гоша

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.01.2021

Сын: Цкипуришвилли Яков Гочаевич

Отец ребёнка: Цкипуришвилли Гоша

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