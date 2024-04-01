Должикова (Устименко) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1984
Отец: Устименко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цкипуришвилли Илья Гочаевич
Отец ребёнка: Цкипуришвилли Гоша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цкипуришвилли Михаил Гочаевич
Отец ребёнка: Цкипуришвилли Гоша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цкипуришвилли Гоша
Рождение ребёнка
07.07.2003
Дочь: (Должикова) Алина Александровна
Отец ребёнка: Цкипуришвилли Гоша
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.01.2021
Сын: Цкипуришвилли Яков Гочаевич
Отец ребёнка: Цкипуришвилли Гоша