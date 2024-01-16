Королев Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1975

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1975

Отец: Королёв Александр

Мать: Королева Антонина

Рождение ребёнка
11.05.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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