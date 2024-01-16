Королев Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1975
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1975
Отец: Королёв Александр
Мать: Королева Антонина
Рождение ребёнка
11.05.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно