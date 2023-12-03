Кондрашов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1904

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кондрашова Агафья Иосифовна

Рождение ребёнка
14.11.1904

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Кондрашова Агафья Иосифовна

Рождение ребёнка
19.03.1911

Сын: Кондрашов Василий Иванович

Мать ребёнка: Кондрашова Агафья Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Агафья Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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