Кондрашов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1904
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кондрашова Агафья Иосифовна
Рождение ребёнка
14.11.1904
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Кондрашова Агафья Иосифовна
Рождение ребёнка
19.03.1911
Сын: Кондрашов Василий Иванович
Мать ребёнка: Кондрашова Агафья Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно