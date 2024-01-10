Ураева Настасья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУраева Настасья Васильевна

Ураева Настасья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1873

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.02.1876

Сын: Ураев Василий Иванович

Отец ребёнка: Ураев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
06.10.1879

Сын: Ураев Петр Иванович

Отец ребёнка: Ураев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
02.10.1881

Сын: Ураев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ураев Иван Алексеевич

Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.10.1885

Дочь: Ураева Праскева Ивановна

Отец ребёнка: Ураев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
03.02.1888

Сын: Ураев Семен Иванович

Отец ребёнка: Ураев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
06.03.1892

Дочь: Ураева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ураев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
25.07.1894

Дочь: Ураева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Ураев Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close