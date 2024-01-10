Ураева Настасья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1873
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.02.1876
Отец ребёнка: Ураев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
06.10.1879
Сын: Ураев Петр Иванович
Отец ребёнка: Ураев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
02.10.1881
Отец ребёнка: Ураев Иван Алексеевич
Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.10.1885
Дочь: Ураева Праскева Ивановна
Отец ребёнка: Ураев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
03.02.1888
Сын: Ураев Семен Иванович
Отец ребёнка: Ураев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
06.03.1892
Дочь: Ураева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ураев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
25.07.1894
Дочь: Ураева Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Ураев Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно