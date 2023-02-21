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Атомян Акоп Акопович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1937

Дата смерти

09.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937

Отец: Атомян Акоп Лазаревич

Мать: Атомян Майрам Амбарцумовна

Рождение ребёнка
13.02.1970

Дочь: Горобцова Галина Акоповна

Мать ребёнка: Атомян Александра Андреевна

Рождение ребёнка
30.08.1972

Сын: Атомян Альберт Акопович

Мать ребёнка: Атомян Александра Андреевна

Рождение ребёнка
12.02.1984

Сын: Атомян Арутюн Акопович

Мать ребёнка: Атомян Александра Андреевна

Смерть
09.11.1992
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