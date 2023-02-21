Атомян Акоп Акопович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1937
Дата смерти09.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937
Отец: Атомян Акоп Лазаревич
Рождение ребёнка
13.02.1970
Дочь: Горобцова Галина Акоповна
Мать ребёнка: Атомян Александра Андреевна
Рождение ребёнка
30.08.1972
Мать ребёнка: Атомян Александра Андреевна
Рождение ребёнка
12.02.1984
Мать ребёнка: Атомян Александра Андреевна
Смерть
09.11.1992