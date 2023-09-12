Язева Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Язева Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Язев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Язева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Язев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно