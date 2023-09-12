Язева Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язева Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Язева Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Язев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Язева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Язев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Язев Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно
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