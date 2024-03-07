Земцова (Горелова) Ирина Николаевна
Место рожденияКазахстан. посёлок Алексеевка, Хобдинский район, Актюбинской области.
Дата рождения14.08.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1962
Казахстан. посёлок Алексеевка, Хобдинский район, Актюбинской области.
Рождение ребёнка
08.09.1980
Дочь: Деменкова Надежда Валерьевна
Отец ребёнка: Земцов Валерий Степанович
Рождение ребёнка
20.10.1983
Отец ребёнка: Земцов Валерий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно