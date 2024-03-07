Земцова (Горелова) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земцова (Горелова) Ирина Николаевна

Место рождения

Казахстан. посёлок Алексеевка, Хобдинский район, Актюбинской области.

Дата рождения

14.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1962

Отец: Горелов Николай Павлович

Мать: Горелова Надежда Михайловна

Казахстан. посёлок Алексеевка, Хобдинский район, Актюбинской области.
Рождение ребёнка
08.09.1980

Дочь: Деменкова Надежда Валерьевна

Отец ребёнка: Земцов Валерий Степанович

Рождение ребёнка
20.10.1983

Сын: Земцов Степан Валерьевич

Отец ребёнка: Земцов Валерий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земцов Валерий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земцов Валерий Степанович

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