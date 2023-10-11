Гречушникова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречушникова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1924

Дочь: Малофеева Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Гречушников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречушников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гречушников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Гречушников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Гречушников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречушников Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Гречушников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречушников Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гречушников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречушников Александр Михайлович

Отец ребёнка: Гречушников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крапивина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Гречушников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречушников Петр Михайлович

Отец ребёнка: Гречушников Михаил

Смерть
Неизвестно
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