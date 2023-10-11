Гречушникова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1924
Дочь: Малофеева Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Гречушников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречушников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Гречушников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Гречушников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Гречушников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречушников Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Гречушников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречушников Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гречушников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречушников Александр Михайлович
Отец ребёнка: Гречушников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крапивина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Гречушников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречушников Петр Михайлович
Отец ребёнка: Гречушников Михаил
Смерть
Неизвестно