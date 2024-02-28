Востоков Евсей Сидорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1884
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Крутец, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно