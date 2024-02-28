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Востоков Евсей Сидорович

Место рождения

Сухой Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1884 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухой Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.04.1884

Сын: Сидоров Иван Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Сухой Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Крутец, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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