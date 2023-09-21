Зеленкова (Случевская) Ольга Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Случевский Константин Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1881
Сын: Зеленков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Зеленков Александр Петрович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Зеленков Александр Петрович
Рождение ребёнка
15.11.1889 ст.
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Зеленков Александр Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921