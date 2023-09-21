Зеленкова (Случевская) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленкова (Случевская) Ольга Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Случевский Константин Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1881

Сын: Зеленков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Зеленков Александр Петрович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Зеленков Александр Петрович

Рождение ребёнка
15.11.1889 ст.

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Зеленков Александр Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленков Александр Петрович

Смерть
1921
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